Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза

Короткая ссылка
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проспект к еврооблигациям «Газпрома».
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
  • РИА Новости

«26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании договора к Энергетической хартии», — указывается в документе.

По мнению организации, ЕС нарушил свои обязательства, приняв «дискриминационные поправки» к директиве.

Также сообщается о подаче иска в Суд Евросоюза о частичной отмене поправок из-за коротких сроков на выдачу исключений для подпадающих под них проектов.

О возможности такого арбитража компания говорила ещё в июле.

Nord Stream 2 AG считает, что нововведения направлены непосредственно против СП-2, а их задача — создание препятствий для его реализации.

В частности, директива предполагает запрет для добывающей топливо компании одновременно владеть газопроводом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить