Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза

Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проспект к еврооблигациям «Газпрома».

«26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании договора к Энергетической хартии», — указывается в документе.

По мнению организации, ЕС нарушил свои обязательства, приняв «дискриминационные поправки» к директиве.

Также сообщается о подаче иска в Суд Евросоюза о частичной отмене поправок из-за коротких сроков на выдачу исключений для подпадающих под них проектов.

О возможности такого арбитража компания говорила ещё в июле.

Nord Stream 2 AG считает, что нововведения направлены непосредственно против СП-2, а их задача — создание препятствий для его реализации.

В частности, директива предполагает запрет для добывающей топливо компании одновременно владеть газопроводом.