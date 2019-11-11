Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
- РИА Новости
«26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании договора к Энергетической хартии», — указывается в документе.
По мнению организации, ЕС нарушил свои обязательства, приняв «дискриминационные поправки» к директиве.
Также сообщается о подаче иска в Суд Евросоюза о частичной отмене поправок из-за коротких сроков на выдачу исключений для подпадающих под них проектов.
О возможности такого арбитража компания говорила ещё в июле.
Nord Stream 2 AG считает, что нововведения направлены непосредственно против СП-2, а их задача — создание препятствий для его реализации.
В частности, директива предполагает запрет для добывающей топливо компании одновременно владеть газопроводом.