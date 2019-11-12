Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года

Глава германской компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что проект «Северный поток — 2» будет завершён до конца 2019 года.

«Разрешение Дании — это последнее звено, теперь проект имеет все допуски. Если не ошибаюсь, датская часть — 140 км, то есть для двух веток это 280 км. Я очень уверен, что строительные работы будут завершены в этом году», — цитирует ТАСС Мерена.

Вместе с тем он затруднился назвать сроки начала прокладки по датскому участку, отметив нарастающую сложность погодных условий на Балтике с приближением зимы, а также то, что данный фактор учитывается в графике строительства.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, обвинившего страны Евросоюза в поддержке «Северного потока — 2».

По его словам, у Варшавы нет «весомых аргументов» против проекта.

30 октября Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение.