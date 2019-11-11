Премьер Польши подверг критике ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своём негативном отношении к тому, что Европейский союз поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times. «Северный поток — 2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами», — сказал он. Моравецкий добавил, что его расстраивает тот факт, что данный проект пользуется поддержкой ключевых государств-членов Европейского союза. Ранее «Газета.Ru» писала, что компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG прокомментировала назначение штрафа Управлением по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) французской компании Engie. Подробнее по теме — в материале RT.