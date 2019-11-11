Премьер Польши подверг критике ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своём негативном отношении к тому, что Европейский союз поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times.

«Северный поток — 2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами», — сказал он.

Моравецкий добавил, что его расстраивает тот факт, что данный проект пользуется поддержкой ключевых государств-членов Европейского союза.

Ранее «Газета.Ru» писала, что компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG прокомментировала назначение штрафа Управлением по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) французской компании Engie.

Подробнее по теме — в материале RT.

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