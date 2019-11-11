Премьер Польши подверг критике ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times.
«Северный поток — 2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами», — сказал он.
Моравецкий добавил, что его расстраивает тот факт, что данный проект пользуется поддержкой ключевых государств-членов Европейского союза.
Ранее «Газета.Ru» писала, что компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG прокомментировала назначение штрафа Управлением по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) французской компании Engie.
Подробнее по теме — в материале RT.