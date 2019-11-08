Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

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Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
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Об этом говорится в сообщении UOKiK в Twitter.

«Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 млн злотых за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов. Дело касается разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода «Северный поток — 2», — сообщил регулятор.

В мае польская сторона предъявила обвинения «Газпрому» и его пяти партнёрам, в том числе Engie, обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши в связи с финансированием строительства «Северного потока — 2».

В реализации проекта «Северный поток — 2» участвуют «Газпром» и западноевропейские энергетические компании — Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall.

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