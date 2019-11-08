Nord Stream 2 оценила влияние штрафа Польши на «Северный поток — 2»
- РИА Новости
В Nord Steam 2 подчеркнули, что «заявления польского aнтимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта «Северный поток — 2».
В компании отметили, что реализация проекта «основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов».
«Компания Nord Stream 2 получила все необходимые разрешения от стран, через воды и территории которых проходит газопровод. Проект продвигается по плану», — приводит «Газета.Ru» заявление компании.
Ранее UOKiK наложило штраф на Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Позднее в Engie заявили, что обжалуют этот штраф.