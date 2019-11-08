Nord Stream 2 оценила влияние штрафа Польши на «Северный поток — 2»

Короткая ссылка
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG прокомментировала назначение штрафа Управлением по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) французской компании Engie.
Nord Stream 2 оценила влияние штрафа Польши на «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

В Nord Steam 2 подчеркнули, что «заявления польского aнтимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта «Северный поток — 2».

В компании отметили, что реализация проекта «основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов».

«Компания Nord Stream 2 получила все необходимые разрешения от стран, через воды и территории которых проходит газопровод. Проект продвигается по плану», — приводит «Газета.Ru» заявление компании.

Ранее UOKiK наложило штраф на Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Позднее в Engie заявили, что обжалуют этот штраф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить