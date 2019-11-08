Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
- @nordstream2
«Мы абсолютно не согласны с этим претензиями. Будем оспаривать его незамедлительно», — приводит ТАСС заявление компании.
Ранее UOKiK наложило штраф на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
В мае польская сторона предъявила обвинения «Газпрому» и его пяти партнёрам, в том числе Engie, обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши в связи с финансированием строительства «Северного потока — 2».