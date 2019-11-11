Пушков ответил на слова премьера Польши о «Северном потоке — 2»

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Маковецкого, обвинившего страны Евросоюза в поддержке «Северного потока — 2».
Пушков ответил на слова премьера Польши о «Северном потоке — 2»
  • РИА Новости

«Премьер Польши занимается примитивной пропагандой, утверждая, будто «Северный поток — 2» позволит России оплачивать своё оружие европейскими деньгами», — написал Пушков в своём Twitter.

Сенатор назвал утверждение польского политика «ахинеей» и заявил, что у Варшавы нет «весомых аргументов» против проекта.

Пушков также добавил, что, по его мнению, польский премьер должен знать о том, что Россия перевооружила свою армию без «Северного потока — 2».

Ранее Моравецкий заявил о своём негативном отношении к тому, что Европейский союз поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».

Как отметил премьер, «Северный поток — 2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами».

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