Пушков ответил на слова премьера Польши о «Северном потоке — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Маковецкого, обвинившего страны Евросоюза в поддержке «Северного потока — 2».

«Премьер Польши занимается примитивной пропагандой, утверждая, будто «Северный поток — 2» позволит России оплачивать своё оружие европейскими деньгами», — написал Пушков в своём Twitter.

Премьер Польши занимается примитивной пропагандой, утверждая, будто Сев.поток-2 позволит России оплачивать своё оруже европейскими деньгами. Думаю, он в курсе, что Россия перевооружила свою армию и без Сев.потока-2. Но у Варшавы нет весомых аргументов против проекта. Одна ахинея. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 ноября 2019 г.

Сенатор назвал утверждение польского политика «ахинеей» и заявил, что у Варшавы нет «весомых аргументов» против проекта.

Пушков также добавил, что, по его мнению, польский премьер должен знать о том, что Россия перевооружила свою армию без «Северного потока — 2».

Ранее Моравецкий заявил о своём негативном отношении к тому, что Европейский союз поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».

Как отметил премьер, «Северный поток — 2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами».