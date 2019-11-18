Эксперт оценил заявление экс-главы МИД ФРГ по «Северному потоку — 2»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля о том, что интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают.

«Мне кажется, что он всё объективно описал. И мы, и немцы всегда утверждали, что этот проект экономический, а противники «Северного потока — 2» всегда пытались придать ему политический статус», — пояснил Оленченко.

Эксперт добавил, что Россия заинтересована в реализации проекта, поскольку для страны газ является экспортным товаром, в то время как для Германии газ играет двойную роль.

«С одной стороны, это сырьё для химической промышленности, с другой стороны, средство для отопления в жилищном и бытовом секторе. Когда противники проекта утверждают, что он политический, у них обычно какие-то затруднения с тем, чтобы это аргументировать. Они начинают высказывать предположения, что Россия таким образом хотела бы... и начинают излагать свои фантазии», — заявил аналитик.

Комментируя слова Габриэля о том, что США стали выступать против проекта, когда сами стали экспортёрами газа, Оленченко отметил, что они с характерной для американцев настойчивостью формируют условия для рынка и для себя.

Эксперт также обратил внимание на то, что, помимо критики и попыток помешать сооружению и деятельности «Северного потока — 2», США занимаются формированием структуры в Польше с тем, чтобы она стала основным распределителем американского газа.

Ранее Габриэль заявил, что интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают.

Он отметил, что США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.