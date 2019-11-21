В США «Северный поток — 2» назвали «рычагом влияния» России в Европе
«Разумеется, российский газ может и должен оставаться частью диверсифицированных источников энергии в Европе. Однако наша цель заключается в поддержке и содействии усилиям по укреплению независимости, суверенитета и энергетической безопасности европейских государств за счет более широкой диверсификации», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что по этим причинам США продолжают поддерживать рост торговли энергоресурсами с Европой, а также её собственные усилия по повышению конкурентоспособности энергетических рынков.
По этой же причине, подчёркивает Менезес, США вместе с другими союзниками в Европе продолжают выступать против строящегося «Северного потока — 2».
«Северный поток — 2» и «Турецкий поток» ограничат возможности диверсификации (источников энергии. — RT) и ещё больше укрепят Россию, предоставив ей больше рычагов влияния в Европе», — считает он.
В мае два представителя Минэнерго США, одним из которых был Менезес, назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы».
20 ноября сенатор Тед Круз заявил, что в случае реализации «Северного потока — 2» Россия сможет получить миллиарды долларов, которые будут использоваться «для подпитки российской агрессии».
По его словам, Вашингтон может «остановить или отложить более чем на год» ввод газопровода с помощью санкций.
Эксперт Александр Фролов прокомментировал НСН слова Круза о санкциях.