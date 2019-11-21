Эксперт прокомментировал заявления американского сенатора по «Северному потоку — 2»

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт прокомментировал заявления американского сенатора по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

По его словам, это далеко не первые угрозы США в адрес всех задействованных в проекте сторон, но обращать на них внимание не следует.

«США очень умело порождают инфоповоды, за которыми ничего нет. Ситуация, при которой американские политики обещают ввести санкции, но каких-либо последствий их заявления не имеют, выглядит абсурдно. США мнят себя «капитаном» на «корабле Земля», часто угрожают другим членам команды пистолетом, но те только кивают в ответ», — отметил Фролов.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление американского сенатора Теда Круза о том, что санкции США могут на год задержать строительство «Северного потока — 2» или остановить его. 

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