«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»

Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».

Об этом в Facebook заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

«После подписания закона президентом наши позиции на переговорах с «Газпромом» по транзиту существенно укрепятся, поскольку уже сейчас понятно, что с 1 января Украина сможет работать в полном соответствии с европейскими нормами и правилами», — сказал он.

По его словам, на Украине идёт последовательная работа над завершением анбандлинга.

Он рассказал, что другие законодательные изменения «дают возможность обеспечить непрерывность транспортировки газа и безубыточную работу оператора на первом этапе его деятельности».

«Аргумент россиян, что Украина не готова к европейским правилам, становится неактуальным», — добавил он.

Ранее в Киеве сообщили о подписании Зеленским закона о создании независимого оператора газотранспортной системы.

14 ноября президент России Владимир Путин заявил о риске остановки транзита газа через Украину.

Позднее Коболев прокомментировал слова Путина.