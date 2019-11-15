«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»

Короткая ссылка
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
  • РИА Новости

Об этом в Facebook заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

«После подписания закона президентом наши позиции на переговорах с «Газпромом» по транзиту существенно укрепятся, поскольку уже сейчас понятно, что с 1 января Украина сможет работать в полном соответствии с европейскими нормами и правилами», — сказал он.

По его словам, на Украине идёт последовательная работа над завершением анбандлинга.

Он рассказал, что другие законодательные изменения «дают возможность обеспечить непрерывность транспортировки газа и безубыточную работу оператора на первом этапе его деятельности».

«Аргумент россиян, что Украина не готова к европейским правилам, становится неактуальным», — добавил он.

Ранее в Киеве сообщили о подписании Зеленским закона о создании независимого оператора газотранспортной системы. 

14 ноября президент России Владимир Путин заявил о риске остановки транзита газа через Украину.

Позднее Коболев прокомментировал слова Путина

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить