«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
- РИА Новости
Об этом в Facebook заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
«После подписания закона президентом наши позиции на переговорах с «Газпромом» по транзиту существенно укрепятся, поскольку уже сейчас понятно, что с 1 января Украина сможет работать в полном соответствии с европейскими нормами и правилами», — сказал он.
По его словам, на Украине идёт последовательная работа над завершением анбандлинга.
Он рассказал, что другие законодательные изменения «дают возможность обеспечить непрерывность транспортировки газа и безубыточную работу оператора на первом этапе его деятельности».
«Аргумент россиян, что Украина не готова к европейским правилам, становится неактуальным», — добавил он.
Ранее в Киеве сообщили о подписании Зеленским закона о создании независимого оператора газотранспортной системы.
14 ноября президент России Владимир Путин заявил о риске остановки транзита газа через Украину.