Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

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Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
  • AFP

«Не всё от нас зависит. Риск прекращения транзита существует», — сказал глава государства.

По его словам, Москва неоднократно говорила о готовности работать с Киевом по поставкам как в Европу, так и на украинский рынок.

«Причём по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», — указал он.

Ранее Путин заявил о стремлении российской стороны к конструктивной работе по данному вопросу. Как отмечали в Кремле, Россия не отказывается от транзита, однако Украина тоже должна идти навстречу.

В свою очередь, глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил о готовности к прекращению транзита российского топлива. При этом он подчеркнул, что подписание нового соглашения в приоритете. 

31 декабря истекает действующий транзитный контракт «Газпрома» с «Нафтогазом».

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