«Нафтогаз» оценил слова Путина о риске прекращения транзита газа

Короткая ссылка
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, заявившего о риске прекращения транзита газа через Украину.
«Нафтогаз» оценил слова Путина о риске прекращения транзита газа
  • РИА Новости

Как написал в Facebook Коболев, с целью «соблюдения баланса и справедливости» он подтверждает «фактически корректную часть заявления господина Путина».

«Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского законодательства до конца этого года», — отметил он.

Он выразил надежду на то, что Рада «сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта», касающегося газотранспортной системы.

Глава компании также подчеркнул, что «Нафтогаз» никогда не отказывался покупать газ у «Газпрома» по справедливым рыночным ценам.

14 ноября Путин, выступая по итогам саммита БРИКС, заявил о существовании риска прекращения транзита газа через Украину.

Глава государства напомнил об исках «Нафтогаза» и намерении Украины имплементировать европейское законодательство. Как уточнил Путин, Россия готова к заключению нового соглашения по любому законодательству, но в данном случае не всё от неё зависит.

«Поэтому риск прекращения транзита существует», — сказал он.

В Еврокомиссии, комментируя эти слова, отметили, что спокойны в данном вопросе и намерены продолжать работу с обеими сторонами над заключением нового контракта.

В конце октября по итогам трёхсторонних консультаций в Брюсселе российский министр энергетики Александр Новак сообщил о готовности в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит. 

Министр подчеркнул, что на встрече был затронут вопрос реализации имплементации европейского законодательства в украинское, было подчёркнуто, что «всё равно остаются риски». 

При этом Новак подчеркнул, что если Киев будет готов работать по европейскому законодательству, Москва также готова и по этому законодательству обеспечить транзит газа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить