В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
- Reuters
«С нашей стороны мы спокойны и продолжаем работу в рамках трёхсторонних переговоров над решением», — приводит её слова ТАСС.
Так она прокомментировала сделанное накануне президентом России Владимиром Путиным заявление о том, что риск прекращения транзита существует.
При этом он подчеркнул готовность работать с Киевом по поставкам как в Европу, так и на украинский рынок.
В Кремле ранее отмечали, что Россия не отказывается от транзита, однако Украина тоже должна идти навстречу.