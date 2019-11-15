В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

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Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
  • Reuters

«С нашей стороны мы спокойны и продолжаем работу в рамках трёхсторонних переговоров над решением», — приводит её слова ТАСС.

Так она прокомментировала сделанное накануне президентом России Владимиром Путиным заявление о том, что риск прекращения транзита существует.

При этом он подчеркнул готовность работать с Киевом по поставкам как в Европу, так и на украинский рынок.

В Кремле ранее отмечали, что Россия не отказывается от транзита, однако Украина тоже должна идти навстречу.

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