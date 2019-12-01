«Если Украина заинтересована, за нами не заржавеет»: Лавров оценил возможность восстановления отношений с Киевом

Если Украина действительно заинтересована в восстановлении отношений с Россией, за Москвой «не заржавеет», заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, предстоящая 9 декабря в Париже в рамках саммита «нормандской четвёрки» встреча российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского будет полезной. В свою очередь, в Госдуме подчеркнули, что сейчас у Киева есть возможность отказаться от политики конфронтации.

Если Украина решит восстановить отношения с Россией, то за Москвой «не заржавеет». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — сказал он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В частности, полезной будет встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на саммите 9 декабря в Париже, считает Лавров. В этот день во французской столице пройдут переговоры на высшем уровне в нормандском формате — между Россией, Украиной, Францией и Германией.

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«Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдёт на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

В частности, эта встреча позволит внести ясность в позицию Киева в вопросе минских договорённостей, подчеркнул Лавров. По его словам, пока команда украинского президента делает противоречивые и разносторонние заявления на этот счёт.

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Путин и Зеленский смогут провести отдельную встречу.

«Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой «четвёрки», — сказал он.

Формат же такой встречи будет выбран ближе к самому саммиту, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка, об этом будет достигнута договорённость уже ближе к самой встрече», — пояснил он.

Сейчас у руководства Украины есть возможность отказаться от политики своих предшественников и перейти к улучшению отношений с Россией, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Да, сегодня не самые простые времена, но новая власть в Киеве получает возможность перевернуть конфликтную страницу истории своих предшественников и начать с чистого листа разговор с Россией для последующего улучшения отношений между двумя странами. Что бы ни говорили критики, увидев позитивные шаги к сближению со стороны украинского руководства, мы не станем откладывать в долгий ящик возобновление как экономических, так и политических связей с официальным Киевом», — сказал он RT.

AFP

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«Чтобы найти развязки»

В ходе встречи Путина и Зеленского стороны попробуют «найти развязки» в некоторых вопросах двусторонних отношений, считает Песков.

«Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы всё завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки», — отметил пресс-секретарь.

Одной из тем российско-украинских отношений, которые будут подняты во время саммита, может стать обмен удерживаемыми лицами. Такое мнение высказал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Будет вопрос обмена всех установленных на всех установленных и вопрос реализации Минских соглашений, которые должны быть выполнены в полном объёме», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Предыдущий обмен в формате «35 на 35» прошёл 7 сентября. Он стал возможен благодаря договорённостям, достигнутым между Путиным и Зеленским в ходе телефонных переговоров.

Также лидеры могут обсудить вопросы, связанные с транзитом газа. 31 декабря истекает договор о транзите топлива через Украину, однако стороны пока не заключили новый контракт.

«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — отмечал Песков.

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Однако Украина пока не демонстрирует стремление к сосуществованию с Россией без конфронтации, считает политолог Иван Мезюхо.

«Украина пока ещё не демонстрирует желание жить с Российской Федерацией в мире без каких-либо антироссийских заявлений и конфронтации, — сказал он RT. — Россия никогда не отказывалась от всестороннего, экономического в первую очередь сотрудничества с украинским государством. Однако Киев за последние годы делал всё для того, чтобы сократить сотрудничество с Россией до беспрецедентно низкого уровня».

Мезюхо отметил, что у команды Зеленского нет единой позиции по внешней политике государства, чем и объясняется противоречивость заявлений украинских официальных лиц.

Осложняет работу Киева и то, что в политике остались многие соратники бывшего руководства Украины, отметил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«К тому же в украинской политике осталось много людей от предыдущей власти, а они однозначно не собираются договариваться с Донецком и Луганском… Так что нет чёткой позиции у тех, кого с 2014 года привыкли слушать, и сама ситуация внутри Украины непростая», — констатировал аналитик.