«И этих людей называют переговорщиками»: как украинские делегаты сорвали выступление представителя России в ООН

Делегаты Украины сорвали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН. Во время его речи представители Киева начали кричать, стучать ногами, бить по столу. Это подтвердил один из членов делегации, который в знак своего несогласия пытался сорвать выступление Бальбека. В Совфеде считают, что подобное поведение необходимо наказывать. Тем не менее, несмотря на такие действия украинцев, представители Крыма доносят свою позицию до международного сообщества, полагают эксперты.

Делегация Украины попыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Об этом рассказал сам представитель нижней палаты российского парламента.

«Это был идеологический бунт украинской стороны, думаю, неожиданный и для организаторов форума. Некий демарш несогласных ни с позицией РФ, ни с установленными и общепринятыми правилами поведения, а, скорее всего от злости, что в Крыму нет репрессий и притеснений нацменьшинств — и эту досаду выплеснули наружу», — сообщил он RT.

По словам Бальбека, делегаты от Украины кричали, стучали ногами и били кулаками по столу.

«Складывается впечатление, что украинская делегация присутствовала не на официальном мероприятии, а на какой-то языческой вакханалии, — констатировал Бальбек. — И этих людей называют переговорщиками?»

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Член украинской делегации, бывший постпред президента Украины в так называемой Автономной республике Крым Борис Бабин признал, что он был в числе тех, кто сорвал выступление Бальбека. По его словам, они считают российского депутата «фейковым делегатом». Вероятно, это связано с тем, что он представляет Крым, воссоединение с Россией которого Киев не признаёт.

«Украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчёркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции ГА ООН и вообще не имеет права представлять Россию. А я, в рамках общепринятых парламентских процедур, не нарушая правил, начал громко стучать по столу, портя выступление коллаборациониста на картинку и заглушая его слова», — заявил Бабин «Укринформ».

Тем не менее, по его словам, председатель заседания, один из экспертов ООН, призвала украинцев «не накалять обстановку».

«Нам надо думать, как этому противодействовать. Одних дипломатов мало на таких мероприятиях, нужно обеспечивать присутствие экспертов и представителей гражданского общества для прекращения многочисленных провокаций, потому что россияне очень наглые и злоупотребляют правилами, подкупают и запугивают чиновников», — утверждает Бабин.

Вид на город Севастополь

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

«Крымчане всегда добиваются того, чтобы высказывать свою позицию»

Украинские делегаты неоднократно вели себя подобным образом по отношению к представителям России, отметил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Это поведение формировалось ещё в начале 90-х годов. Я ещё в бытность членом Всемирного (Международного) совета российских соотечественников, когда встречался на международных площадках с представителями Украины, всегда знал, что они будут вести себя агрессивно. Агрессия их заключается не в дискуссии с аргументами, а в криках, перебивании, каких-то угрозах — это для них характерно», — сказал он RT.

Сенатор убеждён, что подобное поведение со стороны украинских делегатов должно наказываться организаторами.

«Такие действия должны самым жёстким образом пресекаться, вплоть до выведения из зала, не приглашать их на следующие подобные мероприятия. Наказывать подобное поведение надо обязательно. Их поведение будет ещё одним штрихом, ещё одним поводом к неуважению Украины со стороны государств международного сообщества», — подчеркнул Цеков.

Ранее, в сентябре, Украина бойкотировала выступление главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Когда сегодня стало понятно, что моё выступление состоится и я начала выступать, то зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины. При этом представитель Украины больше в зал заседания не вернулся. Бойкот устроили», — сказала она РИА Новости в сентябре.

Однако, несмотря на это противодействие со стороны Украины, делегаты от Крыма доносят свою позицию до международного сообщества, отметил крымский политолог Владислав Ганжара.

«Порой мы сталкивается с таким поведением, которое мы вчера видели в Женеве, действительно представители украинской делегации вели себя крайне безобразно. На самом деле мы прекрасно понимаем, что, несмотря на это крымчане, всегда добиваются того, чтобы высказывать свою позицию, чтобы представители других стран действительно услышали правду о происходящих на полуострове процессах», — заявил он в беседе с RT.