Крымский депутат рассказал о поведении украинской делегации в ООН
Бальбек отмечает, что некоторые люди во время доклада «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу».
«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы», — цитирует РИА Новости депутата.
Он добавил, что таким образом делегация Украины демонстрирует «презрение» к демократическим ценностям.
30 сентября глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.