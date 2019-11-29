Крымский депутат рассказал о поведении украинской делегации в ООН

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Депутат Госудмы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.

Бальбек отмечает, что некоторые люди во время доклада «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу».

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы», — цитирует РИА Новости депутата.

Он добавил, что таким образом делегация Украины демонстрирует «презрение» к демократическим ценностям.

30 сентября глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. 

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