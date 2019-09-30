Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

По её мнению, отказ от диалога с Россией является неправильным решением.

«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — цитирует её «СТРАНА.ua».

Вместе с этим Ясько добавила, что отказ украинской стороны от участия в осенней сессии ПАСЕ является демонстрацией последовательного поведения Украины.

Ранее новая украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации.