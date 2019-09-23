Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в сессии

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Новая украинская делегация в ПАСЕ, возмущённая возвращением России в ассамблею, официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Об этом говорится в заявлении делегации.
Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в сессии
  • Reuters

Делегация заявила об отказе заявлять своё участие в сессии с 30 сентября по 4 октября.

«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — приводит текст заявления глава делегации Лиза Ясько в Facebook.

Ранее украинский депутат Богдан Яременко заявил, что делегация от Киева не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По его словам, власти планируют провести консультации с другими государствами — членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.

В августе Яременко заявил, что задача украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы — продвижение интересов Украины, а не исключение из организации России.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Как отмечали в МИД России, резолюция ассамблеи о возвращении полномочий российской делегации свидетельствует о том, что в Европе осознали роль Москвы в решении современных проблем.

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