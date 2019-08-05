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В «Слуге народа» заявили об отсутствии цели исключить Россию из ПАСЕ

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Депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что задача украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — продвижение интересов Украины, а не исключение из организации России.
В «Слуге народа» заявили об отсутствии цели исключить Россию из ПАСЕ
  • Reuters

«Наша задача — не исключение России, а предложение своих позиций, продвижение тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся — это можно делать и с Россией, и без России», — приводит Интерфакс-Украина ответ Яременко на вопрос, насколько целесообразно приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ из-за возвращения российской делегации.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Как отмечали в МИД России, резолюция ассамблеи о возвращении полномочий российской делегации свидетельствует о том, что в Европе осознали роль Москвы в решении современных проблем. 

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