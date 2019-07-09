Толстой назвал победой дипломатии поездку российской делегации в ПАСЕ

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Поездка российской делегации и возвращение полномочий в ПАСЕ является победой парламентской дипломатии России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Толстой назвал победой дипломатии поездку российской делегации в ПАСЕ
  • РИА Новости

«Считаю, что поездка нашей делегации в ПАСЕ и возвращение со всеми правами и полномочиями — это, безусловно, в каком-то смысле победа парламентской дипломатии», — цитирует РИА Новости депутата.

Он выразил благодарность «всем тем, кто работал в Страсбурге, проявил максимум выдержки».

«Потому что там тоже были провокации. Там тоже люди выстраивались с зелёнкой… Я, честно говоря, переживал за членов делегации, потому что 18 человек, в том числе многие заслуженные и известные всей стране. Представляете, что бы было, если бы было такое нападение физическое на членов делегации?» — добавил он.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Как отмечали в МИД России, резолюция ассамблеи о возвращении полномочий российской делегации свидетельствует о том, что в Европе осознали роль Москвы в решении современных проблем. 

В Госдуме прокомментировали Nation News решение делегаций некоторых стран покинуть сессию ПАСЕ.

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