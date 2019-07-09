Толстой назвал победой дипломатии поездку российской делегации в ПАСЕ
- РИА Новости
«Считаю, что поездка нашей делегации в ПАСЕ и возвращение со всеми правами и полномочиями — это, безусловно, в каком-то смысле победа парламентской дипломатии», — цитирует РИА Новости депутата.
Он выразил благодарность «всем тем, кто работал в Страсбурге, проявил максимум выдержки».
«Потому что там тоже были провокации. Там тоже люди выстраивались с зелёнкой… Я, честно говоря, переживал за членов делегации, потому что 18 человек, в том числе многие заслуженные и известные всей стране. Представляете, что бы было, если бы было такое нападение физическое на членов делегации?» — добавил он.
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.
Как отмечали в МИД России, резолюция ассамблеи о возвращении полномочий российской делегации свидетельствует о том, что в Европе осознали роль Москвы в решении современных проблем.
В Госдуме прокомментировали Nation News решение делегаций некоторых стран покинуть сессию ПАСЕ.