Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

Представители украинской диаспоры из восьми стран мира прибывают в Крым для ознакомительного визита.

«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.

Гридчина отметила, что всего в Крым прибудет 15 человек из Польши, Казахстана, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии и Молдовы.

«Центральным мероприятием станет проведение круглого стола на тему «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом», — добавила она.

13 августа постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что украинские граждане в Крыму находятся в «отчаянном положении» и якобы не получают доступа к базовым социальным услугам.