Фестиваль современной культуры и экологии пройдёт 18—19 октября в Крыму

Фестиваль современной культуры и экологии «Алушта.Green» пройдёт 18—19 октября в Крыму, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Темой 2019 года стала Африка.

Главный хедлайнер — Tony Tonite, выступающий в жанре хип-хоп. В фестивале также примут участие группа Da Boogie Crew, рэпер RE-pac, инструментальный коллектив The Soul Surfers, совместный проект T.Check & Magora.

Кроме того, программа включает мастер-классы и показательные шоу.

Ранее Newinform сообщал о хедлайнерах фестиваля «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге.