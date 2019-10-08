Фестиваль современной культуры и экологии пройдёт 18—19 октября в Крыму

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Фестиваль современной культуры и экологии «Алушта.Green» пройдёт 18—19 октября в Крыму, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
Фестиваль современной культуры и экологии пройдёт 18—19 октября в Крыму
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Темой 2019 года стала Африка.

Главный хедлайнер — Tony Tonite, выступающий в жанре хип-хоп. В фестивале также примут участие группа Da Boogie Crew, рэпер RE-pac, инструментальный коллектив The Soul Surfers, совместный проект T.Check & Magora.

Кроме того, программа включает мастер-классы и показательные шоу.

Ранее Newinform сообщал о хедлайнерах фестиваля «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге.

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