Объявлены хедлайнеры фестиваля «Усадьба Jazz» в Петербурге
- РИА Новости
13 июля группа «Сплин» представит акустическую программу Inplugged.
Также выступят кубинская певица Омара Портуондо и британская трубачка Яз Ахмед.
Кроме того, на сцену выйдет Евгений Фёдоров с Optimystica Orchestra.
В рамках фестиваля пройдут квесты и спортивные состязания. На территории будет работать маркет с продукцией местных дизайнеров и фуд-корт.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что певица Пелагея стала хедлайнером фестиваля «Петербург Live».