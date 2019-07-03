Объявлены хедлайнеры фестиваля «Усадьба Jazz» в Петербурге

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Стали известны хедлайнеры фестиваля «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге, сообщает Newinform.
Объявлены хедлайнеры фестиваля «Усадьба Jazz» в Петербурге
  • РИА Новости

13 июля группа «Сплин» представит акустическую программу Inplugged.

Также выступят кубинская певица Омара Портуондо и британская трубачка Яз Ахмед.

Кроме того, на сцену выйдет Евгений Фёдоров с Optimystica Orchestra.

В рамках фестиваля пройдут квесты и спортивные состязания. На территории будет работать маркет с продукцией местных дизайнеров и фуд-корт.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что певица Пелагея стала хедлайнером фестиваля «Петербург Live».

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