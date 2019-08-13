Постпред Британии рассказала об «отчаянном положении» украинцев в Крыму

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Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что украинские граждане в Крыму находятся в «отчаянном положении» и якобы не получают доступа к базовым социальным услугам.
Постпред Британии рассказала об «отчаянном положении» украинцев в Крыму
  • РИА Новости

«Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили своё гражданство», — приводит заявление британского дипломата на заседании Совета Безопасности ООН ТАСС.

При этом исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя выступление британской коллеги, подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.

«У вас, видимо, какая-то устаревшая информация или вас плохо подготовили. На территории нашей страны нет никакого вооружённого конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно», — отметил российский дипломат.

Ранее на Украине предложили создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и «за умы россиян на территории России».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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