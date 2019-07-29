На Украине намерены создать русскоязычный канал для «борьбы за умы»

Власти Украины планируют создать «всемирный русскоязычный телеканал» для ведения «информационной борьбы». Об этом рассказал замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

По его словам, канал нужен для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму, а также для борьбы «за умы россиян на территории России».

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

Он добавил, что в команде главы государства Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал.

«Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента», — подчеркнул замглавы офиса.

Ранее Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети.