На Украине намерены создать русскоязычный канал для «борьбы за умы»

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Власти Украины планируют создать «всемирный русскоязычный телеканал» для ведения «информационной борьбы». Об этом рассказал замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
На Украине намерены создать русскоязычный канал для «борьбы за умы»
  • © pixabay.com

По его словам, канал нужен для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму, а также для борьбы «за умы россиян на территории России».

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

Он добавил, что в команде главы государства Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал.

«Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента», — подчеркнул замглавы офиса.

Ранее Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети.

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