В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

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Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
  • Reuters

«Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг. Украине и без этого хватает проблем, которые нужно решать в преддверии зимы», — заявил Джабаров.

Он отметил, что россияне, которые, по заявлению Кирилла Тимошенко, станут целевой аудиторией телеканала, будут критически относиться к информации, транслируемой подобным СМИ.

«Если это будет пропаганда против России, конечно, это будет воспринято негативно», — добавил сенатор.

Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».

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