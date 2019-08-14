В Крыму оценили слова об «отчаянном положении» украинцев на полуострове

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление постпреда Великобритании в ООН Карен Пирс об «отчаянном положении» украинских граждан в Крыму и якобы отсутствии у них доступа к базовым социальным услугам.

РИА Новости

«Безусловно, очередное спекулятивное заявление, в данном случае британских представителей. В целом права различных национальных меньшинств — украинцев, крымских татар — регулярно становятся темой для спекуляций на различных международных площадках», — объяснил депутат. Он добавил, что в Крыму работают различные общественные организации, которые объединяют украинцев, в частности «Украинская община Крыма». Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление постоянного представителя Великобритании в ООН.