В Госдуме ответили на слова об «отчаянном положении» украинцев в Крыму

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление постоянного представителя Великобритании в ООН Карен Пирс о том, что украинские граждане в Крыму находятся в «отчаянном положении» и якобы не получают доступ к базовым социальным услугам.

«Различные инсинуации, которые происходят на площадке ООН, связаны с деструктивным и негативным отношением к нашей стране. Вбрасываются постоянные фейковые новости, которые будоражат западные СМИ», — отметил Водолацкий.

Парламентарий подчеркнул, что власти Крыма приглашают украинского президента и представителей различных международных организаций для того, чтобы они смогли увидеть, как обстоят дела в республике на самом деле.

«Не только руководство Крыма, но и сами жители приглашают и Зеленского, и депутатов Верховной рады, и представителей ОБСЕ и ООН для того, чтобы они приехали на территорию Республики Крым и города Севастополя и убедились — и побеседовали с теми людьми, которые имеют российское гражданство, украинское гражданство», — добавил он.

Водолацкий пояснил, что на территории Крыма действуют русский, украинский и крымско-татарский языки.

В любой сфере обслуживания, в том числе в социальной, независимо от того, какой паспорт, люди получают все социальные услуги, подчеркнул он.

Ранее постпред Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что украинские граждане в Крыму находятся в «отчаянном положении» и якобы не получают доступ к базовым социальным услугам.

При этом исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя выступление британской коллеги, подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.