Депутат рассказал подробности срыва выступления России на форуме в ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал в беседе с RT подробности срыва украинской делегацией выступления российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.

«Это был идеологический бунт украинской стороны, думаю, неожиданный и для организаторов форума. Некий демарш несогласных ни с позицией России, ни с установленными и общепринятыми правилами поведения, а скорее всего, от злости, что в Крыму нет репрессий и притеснений нацменьшинств, — и эту досаду выплеснули наружу», — пояснил Бальбек.

По словам парламентария, складывается впечатление, что украинская делегация присутствовала не на официальном мероприятии, а на какой-то «языческой вакханалии».

«Взрослые, называющие себя самодостаточными люди так били кулаками по столу, что он вибрировал, и всё это с перекошенными от ярости лицами... каблуками отбивали чечётку — и этих людей называют переговорщиками?» — заключил он.

Ранее стало известно, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.