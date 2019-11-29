В Крыму прокомментировали поведение украинской делегации в Женеве

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT срыв украинской делегацией выступления российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
В Крыму прокомментировали поведение украинской делегации в Женеве
  • © UN Photo / Jean-Marc Ferré

«Типичное поведение украинской политической общественности и верхушки. Что нам делать в этой ситуации? Мы должны учитывать: если мы куда-то едем, мы можем с этим столкнуться. Кроме того, конечно, должны качественно организовываться такие дискуссии — те, кому поручено, должны предполагать, что подобное может быть», — отметил он.

По словам сенатора, такие действия должны самым жёстким образом пресекаться.

«Вплоть до выведения из зала, не приглашать их на следующие подобные мероприятия. Наказывать подобное поведение надо обязательно», — заключил Цеков.

Ранее стало известно, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить