«Изолирует сама себя»: как на Украине решают вопрос с участием в осенней сессии ПАСЕ

Депутаты Рады делают противоречивые заявления по поводу участия в осенней сессии ПАСЕ. Член партии «Слуга народа» Богдан Яременко утверждает, что парламентарии не примут участия в заседаниях. Об этом заявила и глава новой украинской делегации Елизавета Ясько. Однако Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности» сообщил, что на сессию поедут народные депутаты, но только те, которые входят в состав старой делегации. По мнению экспертов, Киев не отправляет новую делегацию на предстоящую сессию ПАСЕ, чтобы его «упрашивали вернуться».

Украинские депутаты сделали противоречивые заявления по поводу участия делегации страны в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Так, руководитель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что в заседаниях, которые начинаются 30 сентября в Страсбурге, украинская делегация принимать участие не будет.

«Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием (своих) интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию», — написал он в Facebook.

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Между тем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко фактически опроверг заявление Яременко. Он заявил, что украинцы будут участвовать в работе Парламентской ассамблеи, но в составе старой делегации.

«Украина не подаёт новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, но от Украины едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны», — сообщил он в своём Facebook.

По словам Гончаренко, лично он будет присутствовать на осенней сессии. «Наша страна должна быть представлена в ПАСЕ и должна озвучивать нашу позицию», — сказал он.

Следует отметить, что оба депутата Верховной рады представляют разные политические силы. Яременко является членом партии «Слуга народа», которая поддерживает президента страны Владимира Зеленского. Гончаренко входит в «Европейскую солидарность», которая объединяет сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, что в апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, отстранили её от работы в руководящих органах и в миссиях наблюдателей Парламентской ассамблеи. Соответствующее решение организация связала с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. В ответ Москва не участвовала в заседаниях ПАСЕ и не направляла документы для аккредитации на участие в этих мероприятиях, а также приостановила перевод взносов.

26 июня 2019 года полномочия россиян были восстановлены в полном объёме. За резолюцию, фактически возвращающую Россию в ПАСЕ, проголосовали 116 членов Парламентской ассамблеи, против выступили 62, воздержались 15.

17 сентября сообщалось, что Киев сформировал новую делегацию для участия в работе Парламентской ассамблеи. В неё были включены 12 депутатов Верховной рады, большинство из которых представляют партию «Слуга народа». Представительница этой политической силы Елизавета Ясько возглавила украинскую делегацию.

Сама депутат сообщила в своём Facebook, что Верховная рада решила не аккредитовывать новую делегацию перед предстоящей сессией. По её словам, эта позиция одобрена всеми фракциями.

«Хочет, чтобы упрашивали вернуться»

Решение новой украинской делегации не принимать участие в осенней сессии ПАСЕ, о котором сообщил Яременко, стало достаточно неожиданным, отмечают эксперты.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко

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© @bohdan.yaremenko

Дело в том, что в октябре Парламентская ассамблея должна проголосовать за проект резолюции по положению крымских татар в России. Ряд поправок к документу подготовили представители Верховной рады.

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Безпалько предположил, что отказ украинской делегации от участия в работе осенней сессии ПАСЕ связан с возможным составом российской делегации.

«Россия может привести в Страсбург крымских татар. Естественно, в этом случае Украине будет очень трудно доказывать, что этот народ дискриминируется и преследуется в Крыму», — считает эксперт.

В свою очередь, Бондаренко полагает, что, отказываясь от участия в ближайших заседаниях Парламентской ассамблеи, Украина отвечает на возвращение в организацию российской делегации.

«Это единственное объяснение действий Киева. Украина хочет, чтобы её упрашивали вернуться. Тем самым она продемонстрирует, что вопрос крымских татар не может решаться без её участия», — полагает эксперт.

В то же время Бондаренко считает, что выход Украины из ПАСЕ маловероятен.

«Итак, складывается парадоксальная ситуация. Пять лет украинские власти говорят о том, что Россию нужно политически изолировать. Но в результате выходит, что Украина изолирует сама себя», — подытожил эксперт.