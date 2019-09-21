Часть делегации Украины планирует посетить сессию ПАСЕ

Короткая ссылка
Часть делегации Украины посетит сессию ПАСЕ в частном порядке, несмотря на заявление депутата Богдана Яременко об отказе от участия в мероприятии.
Часть делегации Украины планирует посетить сессию ПАСЕ
  • РИА Новости

«Идея в том, что мы не подаём новый состав делегации в знак того, что Украина не разделяет решение Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ. И именно поэтому мы не даём новый состав делегации. Но часть делегации всё-таки будет там, потому что наша страна должна быть представлена в ПАСЕ и должна озвучивать нашу позицию», — написал в Facebook депутат Рады Алексей Гончаренко.

Ранее Яременко заявил, что делегация от Киева не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По его словам, власти планируют провести консультации с другими государствами — членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить