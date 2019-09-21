На Украине заявили об отказе от участия в сессии ПАСЕ

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Украинский депутат Богдан Яремко заявил, что делегация от Киева не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
На Украине заявили об отказе от участия в сессии ПАСЕ
  • Reuters

«Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию», — написал он в Facebook.

По его словам, власти планируется провести консультации с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.

В августе Яременко заявил, что задача украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы — продвижение интересов Украины, а не исключение из организации России.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Как отмечали в МИД России, резолюция ассамблеи о возвращении полномочий российской делегации свидетельствует о том, что в Европе осознали роль Москвы в решении современных проблем. 

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