«Возвращение важно для всех»: ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме. Соответствующая резолюция была принята большинством голосов. В Совфеде назвали такое решение серьёзным шагом, идущим вразрез с санкционной политикой. При этом сессию ассамблеи покинула делегация Украины, которая ранее пыталась помешать приглашению российских парламентариев на текущую сессию ПАСЕ. Эксперты считают, что подобное поведение украинских депутатов деструктивно и ведёт к самоизоляции.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме.

За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались — 15.

«Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия делегации Российской Федерации», — гласит документ.

В нём указано, что ПАСЕ «призывает Москву выполнить все рекомендации, включённые в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)», в которых упоминается возвращение Крыма и соблюдение минских договорённостей.

Документ предписывает, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств».

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Ассамблея также призвала Россию освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны после нарушения границы в Азовском море в ноябре прошлого года. Также ПАСЕ призвала «немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы».

Комментируя положения резолюции о возвращении полномочий РФ в ПАСЕ, замглавы российской делегации в ассамблее Сергей Кисляк заявил, что речь идёт о наборе политических заявлений.

«В том виде, в котором есть в резолюции, это набор политических заявлений — больше чем что бы то ни было», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российская сторона может соглашаться или не соглашаться с этими заявлениями, но готовность работать над повесткой дня у Москвы есть.

Из 19 предложенных поправок в документ вошла лишь одна, в которой ПАСЕ призывает Москву «сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объёме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, где Россия ведет операции».

Ассамблея ожидает, что «её чёткое предложение о диалоге будет взаимным и приведёт к конкретным результатам». В документе Мониторинговому комитету предлагается представить доклад о выполнении обязательств Россией в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова работать в Страсбурге только как равноправный член ассамблеи.

«Возобновление работы наших представителей, нашей делегации в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе. Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», — подчеркнул Песков.

«Разрыв санкционной цепи»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что принятое ПАСЕ решение о восстановлении полномочий делегации РФ идёт вразрез с санкционной политикой против Москвы.

«По своей сути это такой первый серьёзный шаг, идущий вразрез с санкционной политикой, которая проводилась в отношении России на протяжении последних пяти лет. И мы прекрасно помним, что стало поводом для отстранения тогда наших парламентариев от полноценной работы в Страсбурге», — приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Схожей точки зрения придерживается глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его мнению, можно утверждать о разрыве «санкционной цепи».

«Слово «победа» в данном случае неуместно, потому что мы ни с кем не воюем, но это возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, возможность закончить с украинской пропагандой, это прежде всего разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России наши недоброжелатели», — цитирует Толстого ТАСС.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказал мнение, что решение ПАСЕ — очень важный шаг как для России, так и для других европейских стран.

«Россия с 2014 года не участвовала в обсуждении насущных и сложных мировых проблем. Мы — полноправное европейское государство, и все эти вопросы нас напрямую касались», — отметил парламентарий.

По его словам, об этом постоянно говорили коллеги из Европы, за исключением нескольких стран.

«Полноценное и полноправное возвращение России на такую дискуссионную площадку принципиально важно для всех», — считает депутат.

Украина покинула ПАСЕ

Сразу после решения по резолюции об участии России в ПАСЕ ассамблею покинула делегация Украины.

Как сообщает РИА Новости, после принятия резолюции делегация Украины вышла в центр зала и без микрофона зачитала небольшое сообщение. Позднее украинский депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: «Мы уходим».

Впоследствии глава украинской делегации Владимир Арьев у себя в Facebook написал, что вопрос о дальнейшем пребывании Украины в ПАСЕ предстоит решать новому составу Верховной рады, который определится по итогам назначенных на 21 июля выборов.

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Перед эти украинская сторона предпринимала попытки заблокировать работу российской делегации в ПАСЕ, предлагая перенести или отложить рассмотрение поправок к резолюции о приглашении парламентариев из РФ на ассамблею.

Ещё до этого киевские депутаты предложили более 200 поправок к тексту, из-за чего рассмотрение резолюции затянулось почти на девять часов.

Члены украинской делегации также утверждают, что вслед за Украиной из ПАСЕ ушли представители Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии. Об этом в Facebook написал парламентарий из Украины Леонид Емец.

Он привёл текст заявления членов делегаций якобы покинувших ассамблею стран, в котором говорится, что «безусловное восстановление прав российской делегации без соблюдения Российской Федерацией какого-либо из многочисленных требований ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его устава».

Отметим, что со стороны делегаций Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Польши официальных заявлений на этот счёт не было.

Кроме того, полномочия делегации России в ПАСЕ может опротестовать Великобритания. Как сообщает РИА Новости, об этой вероятности заявил на пресс-конференции автор доклада по полномочиям делегации РФ Роджер Гейл.

«Британская делегация планирует опротестовать полномочия в октябре», — сказал он, говоря о полномочиях делегации РФ.

Восстановление прав российской делегации означает восстановление принципов деятельности, которые заложены в уставе ПАСЕ и восстанавливает возможности парламентского общения и формирование правового пространства для стран Европы. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«То, что было до этого — искажение. И оно было внесено рядом государств, не умаляя их достоинство, которые не относятся к ведущим странам Европы», — отметил эксперт.

По мнению Оленченко, те страны, которые продолжают противиться восстановлению прав России в ПАСЕ, не осознают свою роль.

«Их образ складывается сугубо деструктивным. То есть, если эти государства, которые противопоставляют себя ПАСЕ, а теперь они противопоставляют себя не России, а именно ПАСЕ, прежде всего это Украина, Прибалтика, Грузия и Польша», — рассказал эксперт.

Он выразил мнение, что эти государства строят свою политику и в ПАСЕ и в Европе в целом с деструктивной позиции.

«Им нужно спросить у себя, а что конструктивного они сделали для объединения Европы, объединения её силы, для повышения стабильности, улучшения условий для экономической деятельности?» — задаётся вопросом Оленченко.

Он отметил, что для Европы характерно стремление к сотрудничеству и взаимопониманию, а та роль, которую взяли на себя Украина, страны Прибалтики и Польша, выставляет их в невыгодном свете.

«Если они будут настаивать на продолжении противопоставления себя ПАСЕ, то продолжат всё больше самоизолироваться в Европе», — подытожил эксперт.