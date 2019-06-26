Климкин предложил отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение Парламентской ассамблее Совета Европы для наблюдения на выборах в Раду, если ассамблея подтвердит полномочия российской делегации.
Климкин предложил отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами», — заявил он.

При этом он считает, что ассамблея с российскими депутатами и без них — «это, как говорят в Одессе, две большие разницы».

Ранее комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия России.

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