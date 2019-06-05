«Диалог должен быть на равных»: сможет ли Украина помешать возвращению России в ПАСЕ

Киев намерен «скорректировать» свои отношения с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), если организация примет изменения в свой устав и вернёт российскую делегацию. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар. При этом он не уточнил, как именно изменится позиция украинской стороны. По мнению экспертов, Киев может отказаться платить взносы в ПАСЕ или поднять вопрос о смене руководства ассамблеи. Однако аналитики полагают, что возможности Украины весьма ограниченны.

Украина вынуждена будет «скорректировать» своё отношение к ПАСЕ, если организация примет решение о возвращении российской делегации и изменении своего устава. Об этом заявил в эфире «Украинского радио» замминистра иностранных дел страны Василий Боднар. Как будет выглядеть эта «корректировка», дипломат не уточнил.

Однако, по словам Боднара, официальный Киев не считает «архикритичным» возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и готов к такому развитию событий, но негативно оценивает восстановление прав Москвы в одной из важнейших европейских структур.

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин сравнил возможное возвращение России в ПАСЕ с изменением вида наказания «с лишения свободы на условное осуждение».

«Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже», — написал в Климкин в своём Twitter.

Напомним, российская делегация покинула ПАСЕ в 2015 году. Отказ от дальнейшей работы в организации стал ответом Москвы на решение Парламентской ассамблеи лишить российских представителей права голоса из-за событий в Крыму и Донбассе в 2014 году. Россия также приостановила выплату членских взносов в ПАСЕ, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила выхода страны из Совета Европы. В этом случае Россия выйдет из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

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В 2019 году позиция ПАСЕ в отношении РФ изменилась. 3 июня регламентный комитет организации принял проект резолюции о предоставлении России полномочий для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи. В этом документе также прописаны поправки в Устав ПАСЕ. В частности, предполагается, что в случае оспаривания или пересмотра полномочий национальной делегации её члены не могут быть лишены права голоса, права выступать и быть представленными в Парламентской ассамблее и её органах. Голосование по проекту резолюции намечено на 24 июня.

С российской стороны решение комитета ПАСЕ по регламенту прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы выступаем за диалог, но он должен быть на равных. Права национальных делегаций никто не имеет права ущемлять. Прежде чем подать заявку на участие в очередной сессии ПАСЕ — а именно это коллеги из Парламентской ассамблеи предлагают сделать в июне — мы в ближайшее время проведём консультации со всеми фракциями, участвующими в формировании делегации», — приводит слова Володина сайт Государственной думы РФ.

Украинские меры воздействия

Украинская сторона негативно отнеслась к этому документу. Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» (бывший Блок Петра Порошенко) Владимир Арьев заявил, что принятие этой резолюции является «плохим вариантом». Впрочем, по его мнению, проект резолюции только усложняет процедуру наказания национальной делегации, но не исключает полностью такую возможность.

По словам Арьева, украинская делегация в ПАСЕ намерена помешать принятию резолюции, предложенной комитетом по регламенту.

«Будем работать на то, чтобы убедить ассамблею не стрелять себе в ногу», — написал в своём Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, добавив, что в этом вопросе украинская делегация намерена активно взаимодействовать с журналистами, общественными организациями и дипломатами.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT предположил, что официальный Киев может поставить вопрос о смене руководства ПАСЕ. Он напомнил, что поддержка позиции России уже стоила должности одному из руководителей этой организации.

Педро Аграмунт

Reuters

© Vincent Kessler

Осенью 2017 года в отставку подал председатель ПАСЕ Педро Аграмунт. За полгода до этого он посетил Сирию вместе с российской делегацией на самолёте российского Министерства обороны. В Дамаске Аграмунт провёл встречу с сирийским лидером Башаром Асадом. Так как эта поездка была не санкционирована ПАСЕ, в организации заявили, что председатель превысил свои полномочия, и потребовали его отставки. Аграмунт оставил пост добровольно, не дожидаясь голосования по этому вопросу.

Однако сейчас не тот случай, когда возможна отставка руководства ПАСЕ, считают эксперты. Они подчёркивают, что за возврат делегации России высказывается не только нынешний глава Парламентской ассамблеи Лилиан Мори Паскье. Это решение открыто поддерживают многие члены ПАСЕ, а также генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. Он прямо призвал не создавать «новую разделительную черту в Европе» и вернуть полномочия российской делегации.

«Однако Украина попробует добиться, чтобы проекты ПАСЕ, связанные с Россией, не финансировались или финансировались в меньшем объёме, да и чтобы самих этих проектов было поменьше. Думаю, когда Боднар говорил о корректировке отношения Украины к этой организации, он имел в виду прежде всего это», — полагает Руслан Бортник.

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Вместе с тем эксперты отмечают, что совместных проектов у России и ПАСЕ не так много, и поэтому даже если украинская делегация добьётся их пересмотра, это вряд ли окажется действенной мерой. По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, возможно, Украина по российскому примеру откажется платить взносы в бюджет Парламентской ассамблеи.

«Это будет реальным, а не декларативным шагом. Только стоит отметить, что в отличие от России Украина платит скромные взносы, которые никак не повлияют на самочувствие ПАСЕ», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом Жарихин считает маловероятным, что Украина покинет Парламентскую ассамблею. Этот радикальный вариант в случае возврата России допустил 16 мая глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, оговорившись, правда, что выражает лишь своё личное мнение.

«Думаю, что это просто угроза. Украина своим уходом ничего не добьётся, но лишится возможности отстаивать свою позицию в ПАСЕ», — полагает Жарихин.

Победители и побеждённые

Отношения Киева и Москвы в целом не изменятся из-за планируемого возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею: они были плохими и таковыми останутся, считает Руслан Бортник.

«Скорее всего, с возвращением россиян в ПАСЕ активизируются политические дискуссии, в них будет ещё больше эмоций и конфликтов, что, конечно, не лучшим образом повлияет на общую эффективность работы этой структуры», — предположил украинский политолог.

Вместе с тем возврат российской делегации вряд ли можно считать успехом Москвы, продолжил эксперт.

«Можно сказать, что это больше поражение Украины, чем победа России. Причём поражение временное и ситуативное», — считает Бортник.

В целом страны Евросоюза, составляющие большинство в Парламентской ассамблее, не изменили своего отношения к конфликту Киева и Москвы, подчеркнул эксперт. Он также отметил, что Украина, в свою очередь, не откажется от курса на вступление в ЕС, что бы ни решила Парламентская ассамблея.

Проевропейский митинг на Украине

Reuters

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Жарихин, напротив, считает, что возврат российской делегации в ПАСЕ станет положительным событием, значение которого, однако, не стоит переоценивать.

«Москва, наверное, вернётся. Киев попытается как-то этому помешать, но вряд ли у него что-то получится. В любом случае ничего судьбоносного не произойдёт. Отношения России и Украины развиваются за пределами ПАСЕ и не под влиянием Парламентской ассамблеи, которая сама имеет очень скромные возможности для воздействия на ситуацию в Европе. Это во многих отношениях декоративный орган, некая площадка для переговоров, и не более. Но сам факт того, что позиция одной из структур Европы по отношению к России изменилась, нельзя не приветствовать», — заключил эксперт.