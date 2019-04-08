«Новая разделительная черта»: Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы»

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Валерия Маслова, Анастасия Румянцева
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал вернуть России право голоса в ПАСЕ. В противном случае, по его словам, Москва может выйти из организации, и это станет «потрясением для Европы». В РФ неоднократно подчёркивали, что готовы продолжать сотрудничество в рамках этой площадки, но только на равных условиях. В Совете Федерации отмечают, что без Москвы СЕ потеряет свою значимость, поскольку Россия — важнейший игрок на мировой арене. Как заявляют эксперты, в Европе осознают, что необходимо положить конец кризису в ПАСЕ, однако для этого европейским странам пока не хватает политической воли.
«Новая разделительная черта»: Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы»
  • Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил, что возможный выход России из организации может обернуться потрясением для Европы. 

«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и брексит, и руксит (от английского Russia + exit = выход России. — RT). Но это может скоро произойти», — приводит слова Ягланда Financial Times.

По мнению Ягланда, единственный способ преодолеть кризис — вернуть Москве право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Как указал глава СЕ, в июне состоятся выборы нового генсека, и для России важно принимать в них участие. 

«Если они (Россия. — RT) не смогут участвовать в выборах генерального секретаря, есть опасность, что Россия сделает вывод: здесь (в СЕ. — RT) ей делать нечего», — подчеркнул Ягланд.  

Генсек СЕ выразил мнение, что организация «является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке». Если же Москва выйдет из организации, то Европа увидит «другую Россию». 

«У нас будет новая разделительная черта в Европе», — заявил Ягланд. 

  • Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд
  • Reuters
  • © Yiannis Kourtoglou

Ранее Ягланд отмечал, что в организации возник кризис из-за лишения России права голоса в Парламентской ассамблее СЕ.

«Лишение России права голоса в ПА не ведёт к возвращению Крыма Украине и не улучшает правозащитной ситуации в России. Это действие, наоборот, создало кризис в нашей организации», — подчёркивал Ягланд в январе. 

«Площадка оголтелой русофобии»

В Совете Федерации отмечают, что кризис в Совете Европы возник исключительно из-за позиции Брюсселя в отношении Москвы. РФ готова к сотрудничеству, но на равных условиях, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.  

«За последние годы Совет Европы превратился в площадку оголтелой русофобии, поэтому, откровенно говоря, было непонятно, зачем мы туда ездим вообще (я имею в виду ПАСЕ). Постоянные ограничения и воспитание России по любому поводу — это тоже вело к тому, что там, кроме безосновательной критики, ждать нечего. Мы потребовали равных прав для всех участников Парламентской ассамблеи», — отметил Джабаров.

По его мнению, в последнее время роль Совета Европы сильно уменьшилась из-за того, что некоторые игроки нарушают нормы международного права, пытаются выстраивать отношения с другими странами с позиции силы, оказывают санкционное давление. Таким образом, как полагает Джабаров, для сохранения самой структуры европейским политикам необходимо пересмотреть своё отношение к России. 

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«СЕ без России, конечно, превращается в ничто. Есть более продвинутые площадки (в частности, Межпарламентский союз, ОБСЕ). Например, ОБСЕ — это та площадка, где можно обсуждать любые вопросы, где у всех стран равные права. А СЕ своими ограничениями, своим недемократичным регламентом делает эту структуру невостребованной в настоящее время», — заключил Джабаров.

«Здравый смысл»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает заявление Ягланда абсолютно логичным, поскольку Москва — важный игрок на международной арене. 

«В СЕ, наверное, присутствует здравый смысл. Россия — ведущая страна мира. Соответственно, её выход из СЕ, безусловно, сделает организацию неполноценной... В Совете Европы ищут варианты выхода из ситуации, в которую они сами себя завели, — подчеркнул эксперт в беседе с RT. — Здравые голоса всегда присутствовали (в Европе. — RT). Но другое дело, что пока европейцам не хватает политической силы воли и мужества, чтобы свои декларации реализовать на практике».

Отметим, ранее в Берлине заявили, что выступают за сохранение членства России в Совете Европы. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, немецкая сторона намерена содействовать этому

Спекуляции вокруг выхода РФ из СЕ

В начале января 2019 года председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что в России на межведомственном уровне прорабатывается сценарий возможного выхода из Совета Европы. При этом он подчеркнул, что Москва заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с организацией в формате существующих конвенций, количество которых превышает 60. Самые важные из них — это документы о соблюдении прав и свобод человека и о борьбе с терроризмом.

Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что Москва намерена остаться в Совете Европы и уйдёт только в том случае, если другие страны — члены организации примут меры по её исключению. Он также назвал все утверждения, касающиеся твёрдого решения Москвы выходить из организации, провокацией. 

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Я слышал, что то меньшинство, которое сейчас пытается заблокировать такую развязку и которое требует продолжать наказывать Россию и пытается отделаться какими-то подачками в виде разрешения нам, в порядке исключения, где-то там проголосовать, без возвращения нашим парламентариям всей полноты их прав по уставу Совета Европы, я слышу, что эти люди, это русофобское меньшинство, пытается всех убедить, что Россия уже махнула рукой на Совет Европы и решила твёрдо из него выходить. Это неправда, это провокация», — заявил Лавров.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ Россия перестала аккредитовывать свою делегацию для работы на сессиях парламента организации и заморозила взносы в бюджет СЕ. 

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