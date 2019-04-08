«Новая разделительная черта»: Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы»
- Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил, что возможный выход России из организации может обернуться потрясением для Европы.
«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и брексит, и руксит (от английского Russia + exit = выход России. — RT). Но это может скоро произойти», — приводит слова Ягланда Financial Times.
По мнению Ягланда, единственный способ преодолеть кризис — вернуть Москве право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Как указал глава СЕ, в июне состоятся выборы нового генсека, и для России важно принимать в них участие.
«Если они (Россия. — RT) не смогут участвовать в выборах генерального секретаря, есть опасность, что Россия сделает вывод: здесь (в СЕ. — RT) ей делать нечего», — подчеркнул Ягланд.
Генсек СЕ выразил мнение, что организация «является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке». Если же Москва выйдет из организации, то Европа увидит «другую Россию».
«У нас будет новая разделительная черта в Европе», — заявил Ягланд.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд
- Reuters
- © Yiannis Kourtoglou
Ранее Ягланд отмечал, что в организации возник кризис из-за лишения России права голоса в Парламентской ассамблее СЕ.
«Лишение России права голоса в ПА не ведёт к возвращению Крыма Украине и не улучшает правозащитной ситуации в России. Это действие, наоборот, создало кризис в нашей организации», — подчёркивал Ягланд в январе.
«Площадка оголтелой русофобии»
В Совете Федерации отмечают, что кризис в Совете Европы возник исключительно из-за позиции Брюсселя в отношении Москвы. РФ готова к сотрудничеству, но на равных условиях, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«За последние годы Совет Европы превратился в площадку оголтелой русофобии, поэтому, откровенно говоря, было непонятно, зачем мы туда ездим вообще (я имею в виду ПАСЕ). Постоянные ограничения и воспитание России по любому поводу — это тоже вело к тому, что там, кроме безосновательной критики, ждать нечего. Мы потребовали равных прав для всех участников Парламентской ассамблеи», — отметил Джабаров.
По его мнению, в последнее время роль Совета Европы сильно уменьшилась из-за того, что некоторые игроки нарушают нормы международного права, пытаются выстраивать отношения с другими странами с позиции силы, оказывают санкционное давление. Таким образом, как полагает Джабаров, для сохранения самой структуры европейским политикам необходимо пересмотреть своё отношение к России.
«СЕ без России, конечно, превращается в ничто. Есть более продвинутые площадки (в частности, Межпарламентский союз, ОБСЕ). Например, ОБСЕ — это та площадка, где можно обсуждать любые вопросы, где у всех стран равные права. А СЕ своими ограничениями, своим недемократичным регламентом делает эту структуру невостребованной в настоящее время», — заключил Джабаров.
«Здравый смысл»
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает заявление Ягланда абсолютно логичным, поскольку Москва — важный игрок на международной арене.
«В СЕ, наверное, присутствует здравый смысл. Россия — ведущая страна мира. Соответственно, её выход из СЕ, безусловно, сделает организацию неполноценной... В Совете Европы ищут варианты выхода из ситуации, в которую они сами себя завели, — подчеркнул эксперт в беседе с RT. — Здравые голоса всегда присутствовали (в Европе. — RT). Но другое дело, что пока европейцам не хватает политической силы воли и мужества, чтобы свои декларации реализовать на практике».
Отметим, ранее в Берлине заявили, что выступают за сохранение членства России в Совете Европы. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, немецкая сторона намерена содействовать этому.
Спекуляции вокруг выхода РФ из СЕ
В начале января 2019 года председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что в России на межведомственном уровне прорабатывается сценарий возможного выхода из Совета Европы. При этом он подчеркнул, что Москва заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с организацией в формате существующих конвенций, количество которых превышает 60. Самые важные из них — это документы о соблюдении прав и свобод человека и о борьбе с терроризмом.
Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что Москва намерена остаться в Совете Европы и уйдёт только в том случае, если другие страны — члены организации примут меры по её исключению. Он также назвал все утверждения, касающиеся твёрдого решения Москвы выходить из организации, провокацией.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Я слышал, что то меньшинство, которое сейчас пытается заблокировать такую развязку и которое требует продолжать наказывать Россию и пытается отделаться какими-то подачками в виде разрешения нам, в порядке исключения, где-то там проголосовать, без возвращения нашим парламентариям всей полноты их прав по уставу Совета Европы, я слышу, что эти люди, это русофобское меньшинство, пытается всех убедить, что Россия уже махнула рукой на Совет Европы и решила твёрдо из него выходить. Это неправда, это провокация», — заявил Лавров.
В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ Россия перестала аккредитовывать свою делегацию для работы на сессиях парламента организации и заморозила взносы в бюджет СЕ.