«Новая разделительная черта»: Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы»

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал вернуть России право голоса в ПАСЕ. В противном случае, по его словам, Москва может выйти из организации, и это станет «потрясением для Европы». В РФ неоднократно подчёркивали, что готовы продолжать сотрудничество в рамках этой площадки, но только на равных условиях. В Совете Федерации отмечают, что без Москвы СЕ потеряет свою значимость, поскольку Россия — важнейший игрок на мировой арене. Как заявляют эксперты, в Европе осознают, что необходимо положить конец кризису в ПАСЕ, однако для этого европейским странам пока не хватает политической воли.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил, что возможный выход России из организации может обернуться потрясением для Европы.

«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и брексит, и руксит (от английского Russia + exit = выход России. — RT). Но это может скоро произойти», — приводит слова Ягланда Financial Times.

По мнению Ягланда, единственный способ преодолеть кризис — вернуть Москве право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Как указал глава СЕ, в июне состоятся выборы нового генсека, и для России важно принимать в них участие.

«Если они (Россия. — RT) не смогут участвовать в выборах генерального секретаря, есть опасность, что Россия сделает вывод: здесь (в СЕ. — RT) ей делать нечего», — подчеркнул Ягланд.

Генсек СЕ выразил мнение, что организация «является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке». Если же Москва выйдет из организации, то Европа увидит «другую Россию».

«У нас будет новая разделительная черта в Европе», — заявил Ягланд.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд

Reuters

© Yiannis Kourtoglou

Ранее Ягланд отмечал, что в организации возник кризис из-за лишения России права голоса в Парламентской ассамблее СЕ.

«Лишение России права голоса в ПА не ведёт к возвращению Крыма Украине и не улучшает правозащитной ситуации в России. Это действие, наоборот, создало кризис в нашей организации», — подчёркивал Ягланд в январе.

«Площадка оголтелой русофобии»

В Совете Федерации отмечают, что кризис в Совете Европы возник исключительно из-за позиции Брюсселя в отношении Москвы. РФ готова к сотрудничеству, но на равных условиях, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«За последние годы Совет Европы превратился в площадку оголтелой русофобии, поэтому, откровенно говоря, было непонятно, зачем мы туда ездим вообще (я имею в виду ПАСЕ). Постоянные ограничения и воспитание России по любому поводу — это тоже вело к тому, что там, кроме безосновательной критики, ждать нечего. Мы потребовали равных прав для всех участников Парламентской ассамблеи», — отметил Джабаров.

По его мнению, в последнее время роль Совета Европы сильно уменьшилась из-за того, что некоторые игроки нарушают нормы международного права, пытаются выстраивать отношения с другими странами с позиции силы, оказывают санкционное давление. Таким образом, как полагает Джабаров, для сохранения самой структуры европейским политикам необходимо пересмотреть своё отношение к России.

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«СЕ без России, конечно, превращается в ничто. Есть более продвинутые площадки (в частности, Межпарламентский союз, ОБСЕ). Например, ОБСЕ — это та площадка, где можно обсуждать любые вопросы, где у всех стран равные права. А СЕ своими ограничениями, своим недемократичным регламентом делает эту структуру невостребованной в настоящее время», — заключил Джабаров.

«Здравый смысл»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает заявление Ягланда абсолютно логичным, поскольку Москва — важный игрок на международной арене.

«В СЕ, наверное, присутствует здравый смысл. Россия — ведущая страна мира. Соответственно, её выход из СЕ, безусловно, сделает организацию неполноценной... В Совете Европы ищут варианты выхода из ситуации, в которую они сами себя завели, — подчеркнул эксперт в беседе с RT. — Здравые голоса всегда присутствовали (в Европе. — RT). Но другое дело, что пока европейцам не хватает политической силы воли и мужества, чтобы свои декларации реализовать на практике».

Отметим, ранее в Берлине заявили, что выступают за сохранение членства России в Совете Европы. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, немецкая сторона намерена содействовать этому.

Спекуляции вокруг выхода РФ из СЕ

В начале января 2019 года председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что в России на межведомственном уровне прорабатывается сценарий возможного выхода из Совета Европы. При этом он подчеркнул, что Москва заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с организацией в формате существующих конвенций, количество которых превышает 60. Самые важные из них — это документы о соблюдении прав и свобод человека и о борьбе с терроризмом.

Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что Москва намерена остаться в Совете Европы и уйдёт только в том случае, если другие страны — члены организации примут меры по её исключению. Он также назвал все утверждения, касающиеся твёрдого решения Москвы выходить из организации, провокацией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Илья Питалев

«Я слышал, что то меньшинство, которое сейчас пытается заблокировать такую развязку и которое требует продолжать наказывать Россию и пытается отделаться какими-то подачками в виде разрешения нам, в порядке исключения, где-то там проголосовать, без возвращения нашим парламентариям всей полноты их прав по уставу Совета Европы, я слышу, что эти люди, это русофобское меньшинство, пытается всех убедить, что Россия уже махнула рукой на Совет Европы и решила твёрдо из него выходить. Это неправда, это провокация», — заявил Лавров.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ Россия перестала аккредитовывать свою делегацию для работы на сессиях парламента организации и заморозила взносы в бюджет СЕ.