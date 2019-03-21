«С дискриминацией российских дипломатов должно быть покончено»: Лавров о кризисе в Совете Европы

21 марта министр иностранных дел России впервые за историю дипотношений посетил Сан-Марино. Сергей Лавров провёл переговоры с государственным секретарём, министром по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Николой Ренци. Стороны обсудили двусторонние отношения в политической, экономической и культурной сферах, а также международную повестку. Также в программе Лаврова — выступление в Большом Генеральном совете — однопалатном парламенте Сан-Марино. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи Лаврова и Ренци.