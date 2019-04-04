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Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.
Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»
  • Reuters

«Я надеюсь, что, может быть, мы проследим, что «семья останется вместе», то есть что сможем так называемый российский вопрос решить, чтобы Россия осталась с нами и после июня, чтобы сохранить панъевропейское правовое пространство», — цитирует Ягланда РИА Новости.

По его словам, это поможет «не создавать новых разделительных линий в Европе».

22 марта Ягланд после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос об участии России в СЕ.

В Совете Федерации отмечали, что не исключают сценария возможного выхода России из Совета Европы

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