Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»
- Reuters
«Я надеюсь, что, может быть, мы проследим, что «семья останется вместе», то есть что сможем так называемый российский вопрос решить, чтобы Россия осталась с нами и после июня, чтобы сохранить панъевропейское правовое пространство», — цитирует Ягланда РИА Новости.
По его словам, это поможет «не создавать новых разделительных линий в Европе».
22 марта Ягланд после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос об участии России в СЕ.
В Совете Федерации отмечали, что не исключают сценария возможного выхода России из Совета Европы.