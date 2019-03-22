Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос с участием России в СЕ.

«Если бы Россия вышла из европейских конвенций, это действительно потрясло бы Европу», — цитирует РИА Новости главу СЕ.

Ягланд также подчеркнул, что в случае выхода страны из организации граждане России не будут защищены европейскими конвенциями и не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

В конце января председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что в России допускают сценарий возможного выхода из СЕ.

Ягланд ранее заявлял о кризисе в СЕ на фоне лишения России голоса в организации.