«Шаг в правильном направлении»: в России отреагировали на призыв ПАСЕ сформировать делегацию

В РФ приветствовали резолюцию ПАСЕ с призывом к Москве сформировать делегацию и заплатить взносы. Однако российская сторона настаивает, что Совет Европы должен внести изменения в регламент и устав организации с тем, чтобы исключить дискриминацию отдельных членов ассамблеи. Об этом заявили в международных комитетах Госдумы и Совета Федерации. Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд предложил вернуть Москве право голоса в ПАСЕ. По его мнению, если Россия выйдет из организации, это станет «потрясением для Европы».

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к России сформировать делегацию и выплатить взносы в бюджет организации. Документ поддержали 105 делегатов, 30 высказались против, 16 — воздержались.

«ПАСЕ призывает правительства государств — членов организации рассмотреть все имеющиеся варианты обеспечения политической актуальности и финансовой устойчивости организации, с тем чтобы избежать подрыва её деятельности», — говорится в документе.

Отмечается также, что прекращение участия российской делегации в деятельности ассамблеи «привело к разладу внутри организации».

ПАСЕ также призывает к более активному диалогу, чтобы "избежать ситуации, когда крупнейшую страну-член попросили бы покинуть Совет Европы, или же она сама решила бы это сделать", со всеми вытекающими последствиями для российских граждан и для геополитики. https://t.co/zzyas1VNEz — Совет Европы (@CoE_ru) April 10, 2019

При этом украинская сторона пыталась внести ряд поправок в текст резолюции, но большинство из них не были поддержаны. Так, Киев предлагал исключить из текста документа призыв к России сформировать делегацию для участия ПАСЕ.

В итоговом документе ассамблея «призывает Российскую Федерацию в соответствии с её уставными обязательствами назначить делегацию ...и возобновить обязательную уплату взноса в бюджет, неисполнение чего может привести к приостановке её (России. — RT) представительских прав в обоих уставных органах (ПАСЕ и комитете министров Совета Европы. — RT)».

«Готовы к диалогу»

В Госдуме положительно оценили обращение резолюцию ПАСЕ, но при этом подчеркнули, что взаимодействие должно строиться на равноправных условиях. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Мы свою позицию сформулировали чётко. Для нас эта организация имеет смысл лишь в том случае, если Россия будет участвовать полноформатно, а не на каких-то второстепенных ролях; если она не будет подвергаться политическому прессингу со стороны антироссийски настроенных участников ПАСЕ. Таких участников, кстати, меньшинство. Но оно определяет политику большой европейской организации, которая последнее время только вредит России», — заявил Морозов.

Кроме того, по его мнению, призыв ассамблеи говорит о том, что в СЕ понимают, что без участия России организация потеряет свою значимость.

Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин (на первом плане справа) на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2015 году.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Как отметил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, для Москвы важно, чтобы не было «никаких дискриминаций ни в отношении России, ни в отношении других стран».

«Мы готовы услышать призыв и подтверждаем, что готовы к диалогу, но мы хотим, чтобы и нас слышали. И чтобы в нас не просто видели членов, которые платят взносы, но мы являемся полноценными, равноценными членами, участвуем во всех выборах… Мы пойдём только на условиях, соответствующих стандартам международного права», — сообщил Чепа РИА Новости.

Солидарен с коллегами и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Резолюция ПАСЕ по докладу Тини Кокса (Нидерланды) может стать позитивным шагом ассамблеи в сторону России, но её принятие вовсе не означает, что мы завтра ворвёмся обратно в ПАСЕ. Я бы сказал — это новое окно возможностей для преодоления кризиса», — приводит РИА Новости заявление Слуцкого.

Он напомнил, что Москва добивается отмены дискриминационный нормы о лишении полномочий национальных делегаций или их части.

«Только в этом случае — и никаком другом — наше возвращение в Страсбург становится возможным. Если ПАСЕ будет готова к такому сценарию, тогда мы сможем говорить о формировании делегации и возвращении к вопросу о возобновлении наших взносов. Свои условия мы не отменяем», — подчеркнул парламентарий.

России нужны гарантии, что права России в ПАСЕ после возвращения «не будут в очередной раз поставлены под сомнение истеричным меньшинством во главе с Украиной и Великобританией», отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его оценке, «ультиматум: «вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим» неприемлем.

Российский сенатор Алексей Пушков также заявил, что одной резолюции ПАСЕ недостаточно для возвращения России, ассамблея должна прекратить угрозы о приостановке прав РФ в ПАСЕ и СЕ в случае неуплаты взноса. В противном случае Совет Европы рискует не только лишиться взносов за несколько лет, но «потерять самую крупную страну Европы, 7% своего бюджета и 50% своей роли».

«ПАСЕ призвала Россию прислать свою делегацию и выплатить взносы в СЕ. Однако там «забыли» изменить регламент ПАСЕ, чтобы исключить санкции в наш адрес. А призыв «заплатите деньги и приезжайте, а мы подумаем, лишить ли вас снова ваших прав», мы слышали и прежде. Фокус не пройдёт», —написал Пушков в Twitter.

Изменение регламента

В Совете Федерации также указывают, что решить кризис может только изменение регламента ПАСЕ. Об этом RT рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия просила изменить регламент, чтобы нельзя было дискриминировать ни одну делегацию, проверять законность её пребывания на встречах ПАСЕ, нельзя было лишать её права выбора и голосования. Россия должна иметь точно такие же права, как и другие члены ПАСЕ. А если там каждый раз будут проверять легитимность нашей делегации, то толку от этого никакого не будет», — подчеркнул Джабаров.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что «в целом резолюция — шаг в правильном направлении». По его оценке, этот документ признаёт, что ассамблея ранее «вышла за пределы своих полномочий и создала проблемы для Совета Европы в целом».

Также по теме «Новая разделительная черта»: Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы» Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал вернуть России право голоса в ПАСЕ. В противном случае, по его словам,...

«Таким образом, логику этой резолюции можно только приветствовать. Но пока это всего лишь рекомендация, то есть в лучшем случае скорее политическое, нежели чем юридическое решение», — отметил Косачев.

Он полагает, что теперь необходимо придать этой логике правовой характер, в противном случае ПАСЕ сохранит « возможность воспроизводства и тиражирования дискриминационных решений».

«Без надежных гарантий возвращение нашей делегации может обернуться очередными ограничениями и попытками «новых европейцев» заняться старыми регламентными забавами при попустительстве молчаливого большинства. Что это могут быть за гарантии — это не наш вопрос. Пусть думают те, кто зовёт нас вернуться», — резюмировал член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Напомним, в июне 2017 года Москва приостанавила выплату взносов в связи с неучастием делегации в работе ассамблеи. Российская сторона предложила внести в регламент организации положения, что никто не имеет права лишать полномочий национальные делегации.

8 апреля генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал вернуть России право голоса в ПАСЕ. В противном случае, по его словам, Москва может выйти из организации, и это станет «потрясением для Европы».