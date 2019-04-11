В Госдуме назвали ультиматумом резолюцию ПАСЕ с призывом к России

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал ультиматумом резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призвали сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принятой резолюцией европейские коллеги фактически выдвигают нам ультиматум: «вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим». Удивительно, что за всё это время в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов», — сказал он журналистам.

По словам Толстого, документ «не содержит никаких гарантий того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернёт себе и все свои законные права, включая право голоса».

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию.

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