ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию

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ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, 105 парламентариев проголосовали за резолюцию, 30 — против и 16 воздержались.

В проекте резолюции указано, что ПАСЕ «призывает Российскую Федерацию... назначить делегацию в ассамблею и возобновить обязательную выплату взноса в бюджет организации».

Ранее сербский депутат Александр Шешель в ходе речи в Парламентской ассамблее Совета Европы призвал СЕ уважать территориальную целостность России.

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