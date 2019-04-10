ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

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РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, 105 парламентариев проголосовали за резолюцию, 30 — против и 16 воздержались. В проекте резолюции указано, что ПАСЕ «призывает Российскую Федерацию... назначить делегацию в ассамблею и возобновить обязательную выплату взноса в бюджет организации». Ранее сербский депутат Александр Шешель в ходе речи в Парламентской ассамблее Совета Европы призвал СЕ уважать территориальную целостность России.