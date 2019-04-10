Сербский парламентарий напомнил о принадлежности Крыма России
- РИА Новости
«Совет Европы должен уважать территориальную целостность Российской Федерации, в том числе Крыма и Севастополя как части России», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что генсек СЕ Турбьёрн Ягланд считает возможный выход России из организации потрясением для Европы.
В ноябре 2018 года профессор РУДН политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о финансовом давлении России на Совет Европы.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.