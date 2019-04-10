Сербский парламентарий напомнил о принадлежности Крыма России

Короткая ссылка
Сербский депутат Александр Шешель в ходе речи в Парламентской ассамблее Совета Европы призвал СЕ уважать территориальную целостность России.
Сербский парламентарий напомнил о принадлежности Крыма России
  • РИА Новости

«Совет Европы должен уважать территориальную целостность Российской Федерации, в том числе Крыма и Севастополя как части России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что генсек СЕ Турбьёрн Ягланд считает возможный выход России из организации потрясением для Европы.

В ноябре 2018 года профессор РУДН политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о финансовом давлении России на Совет Европы.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить