Сербский депутат Александр Шешель в ходе речи в Парламентской ассамблее Совета Европы призвал СЕ уважать территориальную целостность России.

«Совет Европы должен уважать территориальную целостность Российской Федерации, в том числе Крыма и Севастополя как части России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что генсек СЕ Турбьёрн Ягланд считает возможный выход России из организации потрясением для Европы.

В ноябре 2018 года профессор РУДН политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о финансовом давлении России на Совет Европы.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.