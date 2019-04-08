Ягланд увидел в возможном выходе России из СЕ вред для Европы

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из СЕ Европу может ожидать «потрясение». Об этом сообщает Financial Times.

«Мы не должны недооценивать негативные последствия для ЕС, особенно если это происходит одновременно с брекситом. Могут произойти два события, которые действительно могут потрясти Европу», — заявил Ягланд.

По его словам, СЕ — это «единственное место», связывающее Россию с Европой «в судебном порядке».

Ягланд считает, что после выхода Москвы из организации, европейские страны «увидят другую Россию». В этом случае, по мнению Ягланда, в Европе появится «новая разделительная черта».

Ранее Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.

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