Эксперт оценил ситуацию в СЕ вокруг России

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Политолог Андрей Иванов прокомментировал сложившуюся в Совете Европы ситуацию вокруг России.
Эксперт оценил ситуацию в СЕ вокруг России
  • Reuters

По его мнению, в организации сейчас наблюдается тупиковая ситуация.

«Сейчас так получилось, что ситуация выглядит тупиковой. Против России ввели ограничения, лишили делегацию права голоса и права выступать. При этом нет никаких механизмов, чтобы это право было восстановлено. Россия же не может отдать Крым, как настаивают европейские «доброхоты». Получается безвыходная ситуация», — сказал он.

Как отметил специалист, в настоящий момент Совет Европы представляет собой некую назидательную структуру и для России нет смысла в нём оставаться.

Ранее сообщалось, что генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд считает возможный выход России из организации потрясением для Европы.

В ноябре 2018 года профессор РУДН политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о финансовом давлении России на Совет Европы.

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