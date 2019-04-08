В Совфеде оценили заявление Ягланда о ситуации с членством России в СЕ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о том, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации Евросоюз может ожидать «потрясение».

Как отметил генсек, СЕ является единственным местом, которое связывает Россию с Европой «в судебном порядке».

«За последние годы Совет Европы превратился в площадку оголтелой русофобии, поэтому, откровенно говоря, было непонятно, зачем мы туда ездим вообще (я имею в виду ПАСЕ). Постоянные ограничения и воспитание России по любому поводу — это тоже вело к тому, что там, кроме безосновательной критики, ждать нечего. Мы потребовали равных прав для всех участников Парламентской ассамблеи», — отметил Джабаров.

Сенатор добавил, что если европейские политики хотят, чтобы эта структура сохранялась, то они должны «в корне пересмотреть своё отношение к России».

«В современном мире значение СЕ и парламентской составляющей сильно сократилось: нарушаются нормы международного права, отношения между государствами строятся с позиции силы, санкционного давления», — пояснил он.

Джабаров привёл в пример ОБСЕ. По мнению сенатора, это площадка, «где можно обсуждать любые вопросы, где у всех стран равные права».

«СЕ же своими ограничениями, своим недемократичным регламентом делает эту структуру не востребованной в настоящее время», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что генсек СЕ считает возможный выход России из организации потрясением для Европы.