В Совфеде оценили призыв ПАСЕ к России заплатить взносы

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT решение ПАСЕ призвать Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
В Совфеде оценили призыв ПАСЕ к России заплатить взносы
  • РИА Новости

«Россия просила изменить регламент, чтобы нельзя было дискриминировать ни одну делегацию, проверять законность её пребывания на встречах ПАСЕ, нельзя было лишать её права выбора и голосования. Россия должна иметь точно такие же права, как и другие члены ПАСЕ. А если там каждый раз будут проверять легитимность нашей делегации, то толку от этого никакого не будет», — сказал он.

По словам сенатора, принятие данной резолюции свидетельствует об «очень тяжёлом финансовом положении в ПАСЕ».

«Они заявляют о том, что Россия должна погасить долги за два года и, скорее всего, после этого мы просто формально продолжим участвовать в организации. Но Россия вернётся в ПАСЕ только после изменения регламента», — заключил Джабаров.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

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