Украина пригрозила Скабеевой «серьёзным разговором» в ПАСЕ

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Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано предупреждение в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Украина пригрозила Скабеевой «серьёзным разговором» в ПАСЕ
  • ©olgaskabeeva / instagram.com

«Я точно знаю, что с ней будет проведён очень серьёзный разговор по поводу её поведения и правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И очевидно, будет сделано предупреждение», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Откуда у него такая информация, он не уточнил.

Инцидент произошёл 24 января. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко. Затем аналогично поступил украинский депутат Борислав Берёза.

Скабеева в разговоре с RT рассказала подробности.

В свою очередь, украинская делегация пожаловалась на «провокационное» поведение журналистки.

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