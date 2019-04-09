Украина пригрозила Скабеевой «серьёзным разговором» в ПАСЕ
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«Я точно знаю, что с ней будет проведён очень серьёзный разговор по поводу её поведения и правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И очевидно, будет сделано предупреждение», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».
Откуда у него такая информация, он не уточнил.
Инцидент произошёл 24 января. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко. Затем аналогично поступил украинский депутат Борислав Берёза.
Скабеева в разговоре с RT рассказала подробности.
В свою очередь, украинская делегация пожаловалась на «провокационное» поведение журналистки.